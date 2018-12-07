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В колонии Якутии, где заключённые зашили рты, не комментируют ситуацию

Происшествия

Представители УФСИН республики пока тоже молчат

Якутск, 7 декабря 2018, 09:07 — REGNUM  В исправительном учреждении Якутии скандал: находящиеся в следственном изоляторе заключённые угрожают вскрыть себе вены и в знак протеста против условий их содержания зашили себе рты. При это и руководство колонии, и представители управления федеральной службы исполнения наказаний по республике, отказываются комментировать эту ситуацию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О том, что в ИК №1 Якутии семеро заключённых зашили себе рты из-за ненадлежащих условий в учреждении, написало издание «Медиазона» со ссылкой на председателя местной Общественной наблюдательной комиссии Марину Семёнову.

В приёмной начальника колонии отказались соединить с начальником учреждения без объяснений причин. «Перезвоните позже», — сказал представитель ИК в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию, и сразу бросил трубку.

В управлении федеральной службы исполнения наказаний тоже молчат — опровержения опубликованной информации о протесте заключённых до сих пор нет. Представитель пресс-службы ведомства весь день не отвечает на звонки, хотя в дежурной части утверждают, что она находится на месте. Соединить с руководителем УФСИН Владиславом Дзюбой в дежурной части отказались, сославшись, что ни его, ни заместителей нет на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, у заключённых в изоляторе отсутствует тёплая одежда, в камерах холодно, а медицинская помощь — отсутствует. По информации Марины Семёновой, заключённым также не хватает матрасов — их вынуждают спать на холодном полу.

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Происшествия в местах лишения свободы
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