Стена плача в китайском Нанкине пополнилась именами еще 26 жертв резни

Нанкин, Китай, , 05:24 — REGNUM В общей сложности 26 имен пополнили мемориальную стену в городе Нанкине в Китае, где перечислены жертвы Нанкинской резни, устроенной японскими оккупантами в 1937 году, сообщает 10 декабря агентство Синьхуа.

Общее количество установленных имен жертв достигло 10 664, и все они были перечислены на мемориальной стене. Мемориальная стена, известная также, как стена плача, была установлена в Мемориальном зале жертв Нанкинской резни, устроенной японскими оккупантами в 1995 году. Тогда на ней было перечислено 3 тыс. имен из 300 тыс. жертв резни.

Новые имена появляются на стене ежегодно перед Национальным днем памяти, однако их появлению предшествует процесс верификации имен погибших, который представляет очень серьезную трудность.

Напомним, что японские войска вторглись в китайский город Нанкин 13 декабря 1937 года и устроили шестинедельную резню, безжалостно убивая женщин, детей, стариков и безоружных мужчин. По официальным данным Китая, за это время было уничтожено 300 тыс. ни в чем не повинных людей. Кроме того, японские интервенты насиловали женщин.

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