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Собиравшей подписи против онкобольных детей москвичкой занялся СКР

Общество

Жительница одного из домов начала собирать подписи соседей, чтобы выселить из съемной квартиры онкобольных детей

Москва, 11 декабря 2018, 05:01 — REGNUM  Проверка начата Следственным комитетом РФ после публикаций в СМИ о попытке жительницы Москвы выселить онкобольных детей, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

«Из информационного сообщения следует, что в одном из жилых домов, расположенных на юго-западе Москвы, жильцы собирают подписи за ограничение проживания в жилом помещении несовершеннолетних детей, страдающих онкологическими заболеваниями», — сообщили в СКР.

Напомним, 10 декабря в СМИ появились сообщения о том, что москвичка, опасаясь «заразиться раком», начала сбор подписей с целью добиться выселения из съемной квартиры детей, страдающих онкологическими заболеваниями и приехавшими в столицу на лечение.

Подписи собирала старшая по подъезду одного из домов на юго-западе Москвы, в котором детский онкоцентр снимает квартиру. Жильцы нескольких десятков квартир подписали петицию.

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