Вторник, 11 Декабря 2018 года
04:42:31 МСК

Госдеп США снизил уровень угрозы для туристов в России

Общество

Кроме Кавказа и Крыма

Вашингтон, 11 декабря 2018, 03:59 — REGNUM  Госдепартамент США исключил Россию из списка стран, куда не рекомендуется путешествовать туристам из Соединенных Штатов, говорится в официальном сообщении госдепа.

Теперь гражданам США рекомендуется проявлять повышенную осторожность в России по причине угроз «терроризма, харрасмента и неоправданного применения местных законов». С другой стороны, такие регионы России как Северный Кавказ и Крым, наоборот, получили повышенный уровень угроз. Северный Кавказ, включая Чечню, — по причине «терроризма и угрозы гражданских волнений», а Крым по причине «оккупации».

В качестве мер безопасности, которые стоит предпринять американским туристам, желающим посетить Россию, госдеп рекомендует внимательно изучать СМИ, всегда находиться начеку на территории России, всегда иметь под рукой документы, а также подписаться на официальные страницы госдепа в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня госдеп США выпустил рекомендации для туристов, желающих посетить Россию. Россия фигурировала в качестве страны, нежелательной для посещения из-за «угрозы терроризма и сексуальных домогательств».

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп стращает американских туристов Россией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить