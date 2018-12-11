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Путин откроет памятник Солженицыну в Москве

Общество

Путин 11 декабря проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека

Путин откроет памятник Солженицыну в Москве
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Александр Солженицын. 2007

Москва, 11 декабря 2018, 03:46 — REGNUM  Президент России Владимир Путин примет участие в открытии памятника Александру Солженицыну в Москве, которое состоится 11 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что помимо участия в торжественном открытии памятника писателю, Путин 11 декабря проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Открытие памятника приурочено к 100-летию со дня рождения Солженицына. Памятник писателю установлен на одноименной улице в районе домов № 11 и № 13.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в Рязани была открыта мемориальная доска в честь Александра Солженицына. Доска установлена на здании факультета филологии и национальной культуры Рязанского государственного университета. Отмечается, что в этом здании Солженицын в 1994 году встречался с общественными деятелями.

Читайте ранее в этом сюжете: В Рязани открыли мемориальную доску Александру Солженицыну

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Установка и снос памятников в разных странах мира
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