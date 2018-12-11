СК возбудил дело против турфирмы, чьи клиенты не могли вернуться из Китая

Москва, , 01:58 — REGNUM Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против компании, чьи клиенты не могут вернуться из Китая, сообщает пресс-служба СК РФ.

Сообщается, что авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов с 7 декабря в города Хайкоу и Санья в Китае, а также аннулировала рейсы из-за задолженности туроператора «Жемчужная река».

В связи с этим СК РФ возбудил уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями. Следствие предполагает, что руководители фирмы получили более миллиона рублей от своих клиентов, однако сама фирма не выполнила своих обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, полторы тысячи российских туристов не смогли вернуться с китайского острова Хайнань из-за разногласий туроператора «Жемчужная река» и авиаперевозчиков.

Ростуризм и Росавиация разрабатывают план по возвращению российских туристов из китайской провинции Хайнань. Также российское генконсульство в Гуанчжоу обратилось к китайской стороне с просьбой взять под контроль вопросы размещения, питания и медобслуживания российских туристов, которые пока не могут вернуться в Россию.

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