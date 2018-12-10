Соцсеть Google+ решено закрыть раньше запланированного из-за нового сбоя

Маунтин-Вью, США, , 23:46 — REGNUM Компания Google приняла решение закрыть свою социальную сеть Google+ раньше, чем было запланировано после очередного сбоя, затронувшего более 50 млн пользователей. Об этом сообщается 10 декабря в официальном блоге компании.

Специалистами Google было обнаружено, что программное обновление, представленное в ноябре, содержало ошибку, из-за которой приложения могли просматривать данных профилей в социальной сети, даже если эта информация была закрыта для публичного доступа.

Уточняется, что речь идёт в том числе о таких данных, как имя пользователя, его возраст, род деятельности, адрес электронной почты и другие сведения. Согласно пресс-релизу, данная ошибка могла затронуть примерно 52,5 миллиона пользователей сервиса.

В этой связи, как сообщается, компания приняла решение ускорить процесс закрытия Google+ и определила конечным сроком апрель 2019 года, тогда как ранее сервис планировалось закрыть до августа. В Google также начато внутреннее расследование по факту инцидента, которое пока продолжается.

Напомним, в октябре Google объявила закрытии своей социальной сети из-за трудностей с её технической поддержкой поддержкой при «чрезвычайно низкой популярности» сервиса. Сообщалось, что Google+ будет полностью закрыта для обычных пользователей, но будет сохранена в качестве сети для корпоративных клиентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Социальная сеть Google+ будет закрыта в 2019 году