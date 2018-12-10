В Японии иностранные работники сталкиваются с серьезным языковым барьером

Токио, , 23:28 — REGNUM Правительство Японии приняло закон об облегченных правилах пребывания иностранной рабочей силы, однако для иностранных работников по уходу, приезжающих в Японию на заработки, языковой барьер по-прежнему остается одной из главных проблем.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», в Японии существует несколько программ для тех, кто приезжает работать в сфере попечительства и ухода за пожилыми людьми. Первая программа осуществляется в соответствии с предусмотренными соглашениями об экономическом партнерстве между странами, вторая — необходимостью получения сертификата после опыта работы в доме престарелых.

Однако и в том, и в другом случае небольшое количество людей получают на выходе получают соответствующую квалификацию — серьезным препятствием становятся высокие требования к знанию японского языка.