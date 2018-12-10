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В Японии иностранные работники сталкиваются с серьезным языковым барьером

Общество

Несмотря на одобрение правительством нового закона о статусе иностранных рабочих в Японии, актуальным остается вопрос знания японского языка

Токио, 10 декабря 2018, 23:28 — REGNUM  Правительство Японии приняло закон об облегченных правилах пребывания иностранной рабочей силы, однако для иностранных работников по уходу, приезжающих в Японию на заработки, языковой барьер по-прежнему остается одной из главных проблем.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», в Японии существует несколько программ для тех, кто приезжает работать в сфере попечительства и ухода за пожилыми людьми. Первая программа осуществляется в соответствии с предусмотренными соглашениями об экономическом партнерстве между странами, вторая — необходимостью получения сертификата после опыта работы в доме престарелых.

Однако и в том, и в другом случае небольшое количество людей получают на выходе получают соответствующую квалификацию — серьезным препятствием становятся высокие требования к знанию японского языка.

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Зарубежная хроника
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