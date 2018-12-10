Верховный суд разъяснил, что делать с кредитами после развода

Москва, , 18:09 — REGNUM Верховный суд Российской Федерации дал разъяснения о том, как при разводе поступать с семейными кредитами. Об этом сегодня, 10 декабря, пишет «Российская газета».

По статистике, каждая вторая российская семья имеет кредитные обязательства перед банками. К сожалению, всё по той же статистике почти половина браков в России заканчиваются разводами. В связи с этим тема раздела семейного имущества, и в том числе взятых в период брака и не выплаченных кредитов, весьма актуальна.

Разъяснение дано на примере судебного разбирательства, начавшегося в Адлере, когда бывший муж обратился с иском к бывшей супруге. В иске было сказано, что в период брака мужчина взял кредит на сумму один миллион рублей. Супруги успели вернуть банку 200 тыс. рублей, затем они развелись.

Через год после расторжения брака Адлерский районный суд признал задолженность по кредиту в чуть более чем 800 тыс. рублей — общим долгом супругов — у каждого оказалось по 400 тыс. рублей долга.

При этом суд распределил общий долг между супругами, но вовсе не определял долг каждого супруга перед банком.

Из своих собственных средств мужчина в течение двух лет после развода выплатил 400 тыс. рублей в счет кредита. При этом его бывшая жена вообще ничего не заплатила. Податель иска указал, что бывшая жена совместный долг не погашает и отказывается возмещать ему половину «фактически произведенных им выплат». В связи с этим истец просит суд взыскать с бывшей супруги в его пользу 200 тыс. рублей.

Адлерский районный суд удовлетворил иск и постановил взыскать с женщины 200 тыс. рублей в пользу бывшего мужа. Однако ответчица приговор обжаловала в Краснодарском краевом суде, и апелляционный суд отменил приговоров Адлерского районного суда полностью.

Бывшему супругу пришлось идти в Верховный суд. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России дело внимательно изучила и заявила, что есть основания для отмены апелляционного определения Краснодарского краевого суда.

Дело в том, что после того, как Адлерский районный суд разделил долг супругов перед банком — 800 тыс. рублей — пополам, истец после развода выплатил кредитной организации 400 тыс. рублей. По мнению Верховного суда, Адлерский районный суд пришел к правомочному решению — кредитные обязательства признаны общим долгом, и половину суммы долга следует взыскать в пользу бывшего мужа с его бывшей жены.

По какой-то причине Краснодарский краевой суд решение Адлерского районного суда отменил. Апелляция исходила из того, что общий долг был поделен пополам — по 400 тыс. рублей каждому. По мнению Краснодарского краевого суда, истец выплачивал ½ общего долга и не вносил на счет банка деньги за погашение доли своей бывшей жены. Вывод — требования истца основаны на неисполнении его бывшей женой решения суда о разделе долга. Кроме того, Краснодарский краевой суд посчитал, что истец выбрал неверный способ защиты своих прав.

Но в Верховном суде посчитали, что это Краснодарский краевой суд при вынесении решения не учел ряд важных положений российского законодательства. В частности, статья 39 Семейного кодекса гласит, что общие долги распределяются согласно присуждённым долям. При этом суд не производит раздела долга или замены должника, а лишь устанавливает часть долга (размер доли), которую должник вправе требовать при исполнении обязательства полностью или частично с другого участника совместной собственности, в данном случае кредитных средств.

Кредитный договор с банком, заключенный в период брака, никто не изменял. Бывшая супруга не является стороной этого кредитного договора. Суд общий долг распределил, но он не определял долг каждого супруга перед банком. В связи с этим Верховный суд указывает, что решение Краснодарского краевого суда вообще не основано на законах Российской Федерации.

В итоге решение Краснодарского краевого суда было отменено, а решение Адлерского районного суда оставлено в силе.