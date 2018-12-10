Улюкаев заплатил штраф в 130 млн рублей, наложенный на него судом

Москва, , 17:24 — REGNUM Бывший министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев заплатил 130 млн рублей штрафа, назначенного ему судом по делу о вымогательстве взятки. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщила журналистам его адвокат Лариса Каштанова.

По словам юриста, Сбербанк снял арест со счета Улюкаева и 130 млн рублей в счет уплаты штрафа были переведены на депозитный счет приставов. Теперь приставы должны зачислить эту сумму в доход государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле этого года Московской городской суд признал Улюкаева виновным в вымогательстве взятки в $2 млн у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаев требовал деньги за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Сам бывший министр считает себя жертвой провокации.

Суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей.

Наказание Улюкаев отбывает в одной из тюрем в Тверской области.