На Среднем Урале готовят новое «оружие» против парковок на газонах

Екатеринбург, , 17:29 — REGNUM Свердловские газоны отныне будут защищены от нелегальных парковок новыми поправками в законодательстве. Изменения одобрили депутаты комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности свердловского Заксобрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Теперь проект областного закона о внесении изменения в статью 16 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» будет вынесен на ближайшее заседание Заксобрания. В случае его принятия за парковку на газонах в региональном законодательстве будут прописаны следующие штрафы: 3−5 тысяч рублей для физических лиц, 5−40 тысяч для представителей власти, и 150−500 тысяч для юридических лиц.

Проект закона в Заксобрание внесли депутаты Людмила Бабушкина, Владимир Никитин, Михаил Зубарев, Александр Коркин и Игорь Аксёнов.

Отдельный вопрос теперь — о взыскании этих штрафов, напомнил собравшимся глава комитета Владимир Никитин. Собираемость штрафов по административным правонарушениям надо улучшать, считает депутат.

Изменения прорабатывались в диалоге с представителями Государственной думы и Конституционного суда. Месяц назад в Конституционном суде утвердили, что субъект имеет право регулировать административное законодательство в части защиты благоустройства городов, заявил Никитин. «Появился окончательный механизм борьбы с парковками на газонах», — надеется депутат.

В рамках изменений депутаты даже ввели специальное определение «зелёных насаждений». Под ними понимаются «травянистая и древесно-кустарная растительность естественного и искусственного происхождения».

Напомним, Верховный суд России запретил штрафовать автомобилистов за парковку на газонах. Тогда в государственном органе посчитали, что областная власть не имеет права устанавливать свои штрафы за административные правонарушения.

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