В России отзывают более трёх тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda

Москва, , 16:59 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Volkswagen и Skoda на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 3148 аатомобилей, реализованных в 2018 года. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат транспортные средства марок Volkswagen Tiguan, Polo Sedan и Skoda Rapid.

Причиной отзыва авто названавыявленная неисправность заправочной установки, в результате которой была произведена заправка охлаждающей жидкости с несоответствующей концентрацией, что в редких случаях это может привести к замерзанию охлаждающей жидкости при низкой температуре в зимнее время.

Сообщается, что на отзываемых транспортных средствах будет произведена проверка и, при необходимости, замена охлаждающей жидкости. Работы будут проведены бесплатно для владельцев.