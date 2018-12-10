В Поднебесной активно борются с засухой и наводнениями

Пекин, , 16:49 — REGNUM В Китае, добившемся больших успехов в борьбе с наводнениями и засухами, с 2014 года ведется строительство 132-х крупных водохозяйственных проектов с общим объемом и инвестиций более 1 трлн юаней (примерно 146 млрд долларов), сообщает 10 декабря Синьхуа со ссылкой на заявление чиновника министерства водного хозяйства КНР Вань Аньнаня.

При этом отмечается, что три четверти ключевых объектов этой отрасли строятся в удаленных от развитого побережья центральных и западных районах страны, а 56% — в бедных районах с невысоким уровнем жизни и слабым инфраструктурным обустройством. В настоящее время приоритет отдается проекту распределения вод в дельте реки Чжуцзян.

К 2020 году намечено ввести 172 объекта водохозяйственного комплекса, из которых уже к концу 2019 года будут готовы до 80%.