РЖД установили макет плацкартного вагона на вокзале в Москве

Москва, , 17:06 — REGNUM В здании Казанского вокзала в Москве установлен макет нового плацкартного вагона, передаёт 10 декабря корреспондент ИА REGNUM.

С новинкой может ознакомиться любой желающий. Макет будет открыт до 10 февраля 2019 года ежедневно, с 10 до 17 часов.

Пассажиры вокзала, осмотревшие новый интерьер, поделились с корреспондентом впечатлениями от увиденного. Они отметили удобство розеток и выключателей возле каждого места, появление столика на верхних полках. В то же время общее пространство вагона, проход между местами показались более тесным по сравнению с обычной плацкартой.

Как сообщало ИА REGNUM, новый плацкарт РЖД призван сделать путешествие более комфортным. За счет модульных конструкций будет больше индивидуального пространства. Полки в новых вагонах похожи на диваны с подголовниками, а каждое место оборудовано плотными шторами, позволяющими пассажиру создать полностью закрытое от других пространство.

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