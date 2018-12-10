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РЖД установили макет плацкартного вагона на вокзале в Москве

Общество

С новинкой может ознакомиться любой желающий

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РЖД установили макет плацкартного вагона на вокзале в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Внутри макета нового плацкартного вагона

Москва, 10 декабря 2018, 17:06 — REGNUM  В здании Казанского вокзала в Москве установлен макет нового плацкартного вагона, передаёт 10 декабря корреспондент ИА REGNUM.

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Макет нового плацкартного вагона
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Макет нового плацкартного вагона
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Нижние полки
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Нижние полки

С новинкой может ознакомиться любой желающий. Макет будет открыт до 10 февраля 2019 года ежедневно, с 10 до 17 часов.

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В новом вагоне появилась более удобная лестница для верхних полок
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В новом вагоне появилась более удобная лестница для верхних полок
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Проход, по ощущениям, более узкий, в сравнении со старыми вагонами
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Проход, по ощущениям, более узкий, в сравнении со старыми вагонами

Пассажиры вокзала, осмотревшие новый интерьер, поделились с корреспондентом впечатлениями от увиденного. Они отметили удобство розеток и выключателей возле каждого места, появление столика на верхних полках. В то же время общее пространство вагона, проход между местами показались более тесным по сравнению с обычной плацкартой.

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Макет нового плацкартного вагона
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Макет нового плацкартного вагона
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Верхняя полка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Верхняя полка

Как сообщало ИА REGNUM, новый плацкарт РЖД призван сделать путешествие более комфортным. За счет модульных конструкций будет больше индивидуального пространства. Полки в новых вагонах похожи на диваны с подголовниками, а каждое место оборудовано плотными шторами, позволяющими пассажиру создать полностью закрытое от других пространство.

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