Смольный недоволен результатами работы по оргнабору трудовых мигрантов

Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM Комитет по труду и занятости Санкт-Петербурга недоволен результатами программы по организованному набору квалифицированных иностранных мигрантов в странах Центральной Азии. Об этом сообщил 10 декабря глава ведомства Дмитрий Чернейко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Заметим, чтобы ограничить стихийный поток неквалифицированных мигрантов, Петербург организовал в Таджикистане и Киргизии шесть центров для организованного набора иностранных работников. Однако за 2018 год в эти центры обратились менее 12 тыс. человек. При этом в Петербурге за 10 месяцев 2018 года работало более 191 тыс. мигрантов.

«Я не могу сказать, что мы что-то провалили или не сделали. Но мы рассчитывали на совершенно другие масштабы. И абсолютно недооценили ситуацию того, как будет идти перестройка в головах у лиц, которые принимают решения по этому вопросу. Речь идет и о странах исхода, и о нашей стороне. То есть, всё идет гораздо медленнее, чем хотелось бы. Сопротивление колоссальное», — сказал Чернейко.

По количеству проданных патентов лидирующее место в Петербурге занимают граждане Узбекистана, которые получил 71% разрешений на работу от общего числа, или более 133 тыс., в 23% случаев патенты достались гражданам Таджикистана. Следующими в списке идут Украина (3%), Молдавия (2%) и Азербайджан (1%).

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Напомним, в 2019 году стоимость патента для иностранного работника в Петербурге поднимется с 3,5 тыс. до 3,8 тыс. рублей. Власти ожидают, что казна получит более 8 млрд рублей от продажи патентов в 2019 году.

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