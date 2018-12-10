Бояре считают, что крепостные много получают: депутат о запрете на подарки

Санкт-Петербург, , 12:42 — REGNUM Распространение антикоррупционных стандартов на учителей и врачей — это цинизм, есть сферы, в которых коррупционные проявления гораздо очевиднее и масштабнее, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 10 декабря, глава комиссии по образованию, культуре и науке парламента Петербурга Максим Резник, комментируя предложение правительства относительно подарков для врачей и учителей.

Ранее директор департамента развития государственной службы министерства труда Дмитрий Баснак рассказал РИА Новости, что правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому на врачей и учителей будут распространены «антикоррупционные стандарты».

Они смогут принимать в подарок только цветы и канцелярские принадлежности, о прочих подарках они должны будут сообщать руководству. Сейчас учителям и врачам запрещено принимать подарки стоимостью более 3000 рублей.

Подобрать приличные слова для комментария к такой новости довольно трудно. Наши наглые бездельники-бояре, у которых уже лезет из ушей, переживают о том, что крепостные то слишком мало работают, то слишком много получают.

Конечно, в этой сфере тоже есть коррупция, во всех странах, в том числе и в нашей. Но начинать борьбу с коррупцией с учителей и врачей — это уже какой-то запредельный цинизм, — отметил Максим Резник.