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Бояре считают, что крепостные много получают: депутат о запрете на подарки

Общество

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому врачи и учителя смогут принимать в подарок только цветы и канцелярские принадлежности

Санкт-Петербург, 10 декабря 2018, 12:42 — REGNUM  Распространение антикоррупционных стандартов на учителей и врачей — это цинизм, есть сферы, в которых коррупционные проявления гораздо очевиднее и масштабнее, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 10 декабря, глава комиссии по образованию, культуре и науке парламента Петербурга Максим Резник, комментируя предложение правительства относительно подарков для врачей и учителей.

Ранее директор департамента развития государственной службы министерства труда Дмитрий Баснак рассказал РИА Новости, что правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому на врачей и учителей будут распространены «антикоррупционные стандарты».

Они смогут принимать в подарок только цветы и канцелярские принадлежности, о прочих подарках они должны будут сообщать руководству. Сейчас учителям и врачам запрещено принимать подарки стоимостью более 3000 рублей.

Подобрать приличные слова для комментария к такой новости довольно трудно. Наши наглые бездельники-бояре, у которых уже лезет из ушей, переживают о том, что крепостные то слишком мало работают, то слишком много получают.

Конечно, в этой сфере тоже есть коррупция, во всех странах, в том числе и в нашей. Но начинать борьбу с коррупцией с учителей и врачей — это уже какой-то запредельный цинизм, — отметил Максим Резник.

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Коррупция и борьба с ней
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