Министр информации Казахстана осудил принудительную подписку на газеты

Астана, , 12:22 — REGNUM В Казахстане должны быть условия для развития средств массовой информации, но принудительной подпиской этот вопрос не решить. Об этом сказал министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев, сообщает 10 декабря агентство «КазТАГ».

Министр отметил, что не поддерживает принудительную подписку. Он считает, что газеты не потеряли своей актуальности и редакциям необходимо анализировать ситуацию и находить свою нишу.

Как сообщало ИА REGNUM, на августовском совещании педагогов аким (глава) Севро-Казахстанской области Кумар Аксакалов заявил, что педагоги не должны тратить свои деньги на подписку периодических изданий.

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