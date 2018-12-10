На ремонт дорог в Дагестане выделят более 1,3 млрд рублей

Махачкала, , 11:55 — REGNUM Более 1,3 млрд рублей направит Дагестан до 2020 года на реализацию в республике федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Средства на реконструкцию дорог в равной мере — по 680 млн рублей — будут выделены из федерального и регионального бюджетов, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе управления «Дагестанавтодор».

В рамках проекта планируется довести до высоких стандартов качества 66,4 км дорожного покрытия. Из них две дороги республиканского значения и 72 внутригородские улиц Махачкалы и близлежащих населённых пунктов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на благоустройство села Тебекмахи Акушинского района Дагестана местные жители собрали более 4,5 млн рублей. На конец октября 2018 года на эти деньги уже было забетонировано более пяти километров сельских дорог и построены накопители воды. Отмечалось, что в работах принимают участие около 250−300 человек, в числе которых местные жители.

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А в Гумбетовском районе Дагестана с 2015 года ведётся строительство так называемой Дороги предков — «Бузнасан нух» методом народной стройки. Денежный вклад в реконструкцию дороги внесли жители практически всех нагорных районов республики. Новая транспортная линия соединит город Буйнакск со священной горой Ахульго, равнинный Дагестан с его горной зоной.