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В Дагестане жители села обновляют улицы за свой счёт

Экономика

Общими усилиями собрано более 4,5 млн рублей

с. Тебекмахи, Дагестан, 29 октября 2018, 09:34 — REGNUM  Жители села Тебекмахи Акушинского района Дагестана собрали более 4,5 млн рублей на благоустройство населённого пункта. На эти деньги уже забетонировано более пяти километров сельских дорог и построены накопители воды, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации района.

Работы проходят ежедневно с утра до поздней ночи. В них принимают участие около 250−300 человек, в числе которых и жители села.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Гумбетовском районе Дагестана с 2015 года методом народной стройки ведётся строительство так называемой Дороги предков — «Бузнасан нух». Инвестиции в реконструкцию дороги внесли жители практически всех нагорных районов республики. Новая транспортная линия соединит равнинный Дагестан с его горной частью, город Буйнакск со священной горой Ахульго.

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Городское благоустройство
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