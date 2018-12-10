В Томском политехе сообщили, куда направлен доход эндаумент-фонда

Томск, , 11:51 — REGNUM Полученный в прошлом году доход Фонда целевого капитала Томского политехнического университета в размере 2,8 млн рублей направлен на выплату стипендий лучшим студентам и грантов молодым ученым, приобретение оборудования и реставрацию картины Алексея Вейнберга. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что в настоящее время объём эндаумент-фонда составляет более 27 млн рублей, а доход от его работы удалось получить «благодаря грамотному вложению и распределению средств управляющей компанией».

Недавно в Москве на конкурсе Форума доноров «Точка отсчета» подвели итоги оценки публичных годовых отчетов социально ориентированных некоммерческих организаций на их прозрачность и эффективность с точки зрения взаимодействия с потенциальными меценатами. По итогам конкурса Томский политех получил «серебряный стандарт», означающий, что университет предоставляет отчёты высокого качества, однако требующие доработки отдельных деталей.

Эндаумент-фонд ТПУ — некоммерческий целевой фонд, предназначенный для финансирования вуза в части образования, науки, культуры. Эндаумент наполняется за счет благотворительных пожертвований.

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