В Томском политехе разработали методику обучения «цифрового поколения»

Томск, , 07:54 — REGNUM Методику обучения «цифрового поколения — поколений Y и Z» разработали исследователи Школы базовой инженерной подготовки Томского политехнического университета, сообщает 19 октября пресс-служба вуза.

Отмечается, что работа проводилась в рамках проекта «Комплексная программа работы со студентами 2000-х годов рождения с учетом их психологических и личностных особенностей». Некоторые её результаты уже апробируются в Томском политехе.

Исследователи полагают, что поколение Y — молодые люди, родившиеся 1984−2003 годах, — испытывают сильную потребность в похвале и обратной связи, болезненно относятся к критике и не терпят посягательства на свое свободное время. При этом поколение Z — родившееся «со смартфоном в руках» с 2003 года, — легко справляется с несколькими задачами, одновременно задействуя разные источники информации, но имеют «короткую» память.

«Мы будем показывать преподавателям, как обучать новое поколение в соответствии с его особенностями, а также учить учиться самих студентов. Наш проект — это методический комплекс, включающий в себя теорию и практику. Мы тестируем и проводим тренинги как с ребятами, так и с педагогами», — пояснила руководитель проекта, профессор и руководитель отделения социально-гуманитарных наук ТПУ Наталия Лукьянова.

По ее словам, чтобы научить преподавателей обучать «цифровое поколение», необходимо не только знать ключевые особенности поколений самих педагогов, но и найти те инструменты, которые помогут им снять опасения перед новыми практиками обучения, а также заинтересовать и вдохновить студентов.

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