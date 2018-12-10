«Шайбы» из кокаина и вёдра с метадоном: в Ленобласти нашли «наркозавод»

Ломоносов, Ленинградская область, , 11:31 — REGNUM Крупная нарколаборатория найдена и ликвидирована в Ломоносовском районе Ленинградской области. Задержан уроженец Кузбасса, у которого изъяты около 60 килограммов наркотических средств и оборудование для производства самых разных наркотиков. Об этом сообщила 10 декабря пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Подпольная нарколаборатория находилась в селе Копорье Ломоносовского района Ленинградской области. На месте были изъяты 12 кг марихуаны и около 40 кг метадона. Эти наркотики были расфасованы в пластиковые ведра на поддонах. Кроме того, найдено около 100 кг прекурсоров (сырья для изготовления наркотиков), специальное лабораторное оборудование, химические реактивы, весы, горшки для растений, упаковка.

После задержания на месте обнаружения «наркозавода» 49-летнего уроженца Кемеровской области полицейские отправились к нему в квартиру на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге.

Там были найдены около 4 кг кокаина, спрессованного в шайбы, около 1,5 кг марихуаны, семена конопли, гидравлический пресс и детали к нему, а также документы на аренду того самого участка в Ломоносовском районе Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК России (покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере). За это преступление может грозить пожизненное лишение свободы. Подозреваемый арестован решением суда.

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание иных лиц, причастных к противоправной деятельности», — отметили в Главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.