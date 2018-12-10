Картонные тумбочки появились в волгоградской больнице по вине грузчиков

Волжский, Волгоградская область, , 10:42 — REGNUM Появление картонных коробок вместо тумбочек в палатах больницы № 1 города Волжского (Волгоградская область) связано с неаккуратностью грузчиков, из-за которых несколько новых тумбочек при поставке оказались сломанными. Об этом журналистам сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Ранее в местных СМИ и социальных сетях появились фотографии «нанотумбочек» — после ремонта в палатах рядом с кроватями поставили картонные коробки, которые и выполняли функции столиков. По данным чиновников, такая ситуация произошла из-за того, что по вине грузчиков часть новых тумбочек была повреждена. Сейчас в больнице ждут их замену, а пока вместо новой мебели установлены старые тумбочки. В целом больницу в ближайшие годы ждет обновление.

«В волжской больнице запланирован капитальный ремонт, рассчитанный на четыре года, — сейчас идет подготовка проектно-сметной документации. Масштабные работы начнутся уже в 2019 году — на эти цели выделено порядка 300 млн рублей», — сообщили чиновники журналистам «Комсомольской правды в Волгограде».

В комитете также отметили, что ремонт затронет поликлинику, неврологическое, приемное и диагностическое отделения.