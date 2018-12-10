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Иракские курды помогли беженцам из провинции Ниневия

Общество

В провинции произошло наводнение

Эрбиль, Ирак, 10 декабря 2018, 07:51 — REGNUM  «Благотворительный фонд Барзани» предоставил гуманитарную помощь для беженцев из иракской провинции Ниневия, пострадавших от наводнения, сообщает 10 декабря Kurdistan.ru.

Помощь была предоставлена в ответ на просьбу главы города Мосул помочь сельскому населению, на что фонд ответил своим согласием, помощь была предоставлена незамедлительно.

Напомним, обильные осадки стали причиной серьезных наводнений в центральной и северной частях Ирака. Иракский Курдистан также пострадал от подобных действий стихии.

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Курдистан
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