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Казахстан закрыл часть Каспия для навигации

Общество

Комплекс мер связан с понижением температуры и ухудшением погодных условий

Астана, 10 декабря 2018, 07:16 — REGNUM  В северной части казахстанской акватории Каспийского моря закрыт навигационный период, сообщили 10 декабря в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Гидрографическая служба Военно-морских сил (ВМС) республики провела комплекс мероприятий по снятию буев и вех — плавучих предостерегательных знаков. Данная мера направлена на повышение безопасности в море и связана с ухудшением погодных условий на Каспии.

Напомним, ВМС Казахстана подготовили боевые корабли к зимнему сезону в середине ноября. Ограничение судоходства в Каспийском море связано с процессами становления льда и прочими помехами.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан готовит военные корабли к зимнему сезону

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Каспий
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