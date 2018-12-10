Казахстан закрыл часть Каспия для навигации

Астана, , 07:16 — REGNUM В северной части казахстанской акватории Каспийского моря закрыт навигационный период, сообщили 10 декабря в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Гидрографическая служба Военно-морских сил (ВМС) республики провела комплекс мероприятий по снятию буев и вех — плавучих предостерегательных знаков. Данная мера направлена на повышение безопасности в море и связана с ухудшением погодных условий на Каспии.

Напомним, ВМС Казахстана подготовили боевые корабли к зимнему сезону в середине ноября. Ограничение судоходства в Каспийском море связано с процессами становления льда и прочими помехами.

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