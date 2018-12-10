«Зеленый автопарк» китайского Шэньчжэня разросся до 10 тыс. автобусов

Гуанчжоу, Китай, , 06:53 — REGNUM Крупный китайский мегаполис Гуанчжоу, который является столицей провинции Гуандун обзавелся уже более 10 тыс. электрических автобусов, что делает его «экологический флот» общественного транспорта самым крупным во всем Китае, сообщает агентство Синьхуа.

«Электрические автобусы являются более энергоэффективными и комфортными. Они также являются эффективным выбором при решении задачи сокращения загрязнения воздуха в городах общественным транспортом», — заявил на Всемирном форуме мэров мэр Шэньчжэня Вэнь Гохуэй.

По городу было установлено более 4 тыс. станций зарядки автобусов для обеспечения функционирования автопарка. При этом город начал использовать чисто электрические автобусы только в 2017 году. 10 468 электробусов при эксплуатации сокращают количество выбросов окисдов азота почти на 20 тыс. тонн ежегодно в сравнении с газовыми автобусами, отмечают городские власти.

При этом города не остановится на достигнутом и будет дальше развивать внедрение транспортных средств на новых источниках энергии в рамках программы сокращения вредных выбросов в атмосферу.

На очереди перевод городских такси, рабочего транспорта чиновников, транспорта городских служб и прочих транспортных средств на «зеленую» энергию. К концу 2020 года количество таких транспортных средств должно перевалить за 200 тыс. единиц при 100 тыс. зарядных станций.

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