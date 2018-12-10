В Китае близится к концу строительство исследовательского судна «Шэньхай-1»

Пекин, , 06:03 — REGNUM Новый материнский корабль для глубоководного батискафа «Цзяолун» успешно вышел в море близ китайского порта Ухань, сообщает агентство Синьхуа.

Научное судно «Шэньхай Ихао» («Глубокое море №1») и одновременно место базирования «Цзяолуна» стало первым полностью разработанным в Китае проектом, созданным специально для глубоководных пилотируемых аппретов. Ожидается, что благодаря ему значительно улучшится качество сбора и анализа научных данных при помощи батискафа.

Длина судна составляет 90,2 метра, а ширина — 16,8 метра. Водоизмещение корабля составляет 4,5 тонны, а запас хода превышает 12 тыс. морских миль, отметил председатель совета директоров компании Wuchang Shipbuilding Industry Group при Китайской судостроительной промышленной корпорации Чэнь Тао.

Отмечается также, что относительно других подобных кораблей, имеющихся у других стран, «Шэньхай Ихао» обладает большей лабораторией, более низким уровнем шума и большей экологичностью. Ожидается, что судно будет запущено в эксплуатацию в первой половине 2019 года.

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Напомним, что пилотируемый аппарат «Цзяолун» поставил мировой рекорд погружения до отметки 7062 метра в Марианскую впадину еще в 2012 году. Его нынешний материнский корабль «Сянянхун 09» уже морально и физически устарел за 40 лет эксплуатации. Он являлся «домом» для «Цзяолуна» с 2009 года.

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