Москва, , 11:52 — REGNUM 7 декабря 2018 г. в историко-культурном и просветительском центре Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета «Соборная палата» состоялся музыкально-поэтический вечер «Одна лишь Сербия родная… осталась верной до конца», посвященный 180-летию установления дипломатических отношений между Сербией и Россией.

Открыл вечер приветственным словом чрезвычайный и полномочный посол Сербии в России Славенко Терзич.

«Мы находимся под крышей знаменитого православного университета, и я хочу сказать, что Сербская Православная Церковь и Русская Православная Церковь всегда являлись основой наших отношений. Официальные дипломатические связи между Россией и Сербией были установлены 180 лет назад, но у наших двух народов теплые и глубокие отношения на протяжении веков.», — сказал сербский дипломат.

«Мы решили приурочить эту встречу к 180-летию установления дипломатических отношений между Сербией и Россией, — рассказал проректор ПСТГУ по международной работе протоиерей Георгий Ореханов. — Надеюсь, это событие станет еще одним поводом вновь обратиться к Сербии, вспомнить о том, как важно доброе дружеское общение между нашими православными странами».

На творческом вечере, организованном русско-сербским клубом при Университете «ПСТГУ — Сербия», прозвучали стихи русского поэта XX века Сергея Бехтеева. Произведения о России и Сербии, о Православии и любви к Отечеству исполняли заслуженный артист России Александр Цуркан, лауреат международных конкурсов пианист Алексей Воронков и исполнитель духовной музыки и стихов Мария Чугреева.

Руководитель клуба «ПСТГУ — Сербия» Алина Соловьева подчеркнула, что русских и сербов объединяет очень многое — общие корни, близость славянских языков, переплетение исторических судеб. «Сербы всегда ценили огромный вклад русской эмиграции в развитие их культуры. Поэтому мы и обратились к творчеству замечательного русского поэта Сергея Бехтеева, эмигранта первой волны, выпускника Царскосельского Александровского лицея, офицера Белой Армии, Георгиевского Кавалера, который жил и творил в Сербии в течение девяти лет», — отметила она.