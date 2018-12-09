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Актриса Ума Турман приняла участие в акции «желтых жилетов» в Париже

Общество

Протесты во Франции не утихают

Париж, 9 декабря 2018, 08:51 — REGNUM  Американская актриса Ума Турман оказалась в центре акции протеста движения «желтых жилетов» в Париже. Турман выложила фотографию с демонстрации на своей странице в Instagram.

«Париж сегодня. Дымовые шашки и силовики повсюду», — подписала она фотографию, сделанную на улицах французской столицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты движения «желтых жилетов» во Франции начались в середине ноября. Граждане протестуют против намерения властей существенно повысить акцизы на моторное топливо для того, чтобы фактически заставить французов меньше использовать или вовсе отказаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Участники акций протеста выходят на них в желтых светоотражающих жилетах — обязательном атрибуте французских автолюбителей. Отсюда и название движения.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп несколько дней назад объявил, что власти вводят полугодовой мораторий на повышение акцизов на моторное топливо. Но «желтые жилеты» считают, что теперь этого уже недостаточно.

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