Актриса Ума Турман приняла участие в акции «желтых жилетов» в Париже

Париж, , 08:51 — REGNUM Американская актриса Ума Турман оказалась в центре акции протеста движения «желтых жилетов» в Париже. Турман выложила фотографию с демонстрации на своей странице в Instagram.

«Париж сегодня. Дымовые шашки и силовики повсюду», — подписала она фотографию, сделанную на улицах французской столицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты движения «желтых жилетов» во Франции начались в середине ноября. Граждане протестуют против намерения властей существенно повысить акцизы на моторное топливо для того, чтобы фактически заставить французов меньше использовать или вовсе отказаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Участники акций протеста выходят на них в желтых светоотражающих жилетах — обязательном атрибуте французских автолюбителей. Отсюда и название движения.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп несколько дней назад объявил, что власти вводят полугодовой мораторий на повышение акцизов на моторное топливо. Но «желтые жилеты» считают, что теперь этого уже недостаточно.