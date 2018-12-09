Чубайс: общество так и не сказало «спасибо» российским олигархам

Москва, , 01:04 — REGNUM В России устоялись «гармоничные» отношения, когда власть, общество и бизнес не любят друг друга и не понимают, заявил глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс на Общероссийском гражданском форуме.

Он подчеркнул, что несмотря на отсутствие понимания и симпатий между властью, обществом и бизнесом, страна «целостно продолжает двигаться вперед». Чубайс отмечает, что в России бизнес не может быть силой, способной привести страну к изменениями, в том числе по причине своей незрелости.

«Потому что бизнес про бабки, не про страну… Эта концепция мне омерзительна», — добавил Чубайс.

С другой стороны, глава «Роснано» отметил неблагодарность общества, которое за 25 лет «не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за то, что бизнес делал в стране». По его мнению, бизнес якобы восстановил советские предприятия, наполнил бюджет деньгами. Он подчеркнул, что это сделали те, кого в обществе называют «олигархами». Государство, по мнению Чубайса, тоже не отблагодарило бизнес.

Он также добавил, что единственная надежда на оздоровление связей между бизнесом, властью и обществом — это так называемое социальное предпринимательство. Оно, по мнению Чубайса, и способно внести взаимопонимание и стать инициатором изменений в обществе.

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