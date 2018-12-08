Погода в Москве 8 декабря будет пасмурной

Москва, , 09:15 — REGNUM В Москве сегодня, 8 декабря, ожидается мороз до — 6 градусов Цельсия. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода. Температура воздуха составит от — 4 до — 6 градусов Цельсия. Местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.

Будет дуть юго-восточный ветер, со скоростью 1−6 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит снижаться и составит 744 мм ртутного столба.

В целом, синоптики отмечают, что температурный фон близок к климатической норме.