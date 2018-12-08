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Команда школьников из Екатеринбурга выиграли мировой конкурс робототехники

Общество

Подростки из России заняли два первых места

Команда школьников из Екатеринбурга выиграли мировой конкурс робототехники
erik_stein
Робот

Дубай, ОАЭ, 8 декабря 2018, 09:16 — REGNUM  Мировой этап соревнований Robocup Asia-Pacific 2018 в Дубае выиграли российские школьники из Екатеринбурга. Об этом 8 декабря сообщил портал «Е1».

Участники российской команды Даниил Байдерин, Вениамин Бобаков, Дмитрий Грязнов, Александр Исаков и Мирослава Чобитько, — воспитанники екатеринбургского ДДТ, возрастом от 13 до 15 лет взяли сразу два первых места: в основной номинации в творческом конкурсе.

Как сообщил тренер команды Ёburg Style Леонид Байдерин, ребята «выложились на сто процентов». Юные екатеринбуржцы сконструировали для конкурса двух роботов, Феликса и Алису, один из которых может говорить, распознавать цвета и показывать эмоции, а другой умеет танцевать.

Сообщается, что подростки из Екатеринбурга стали первой и пока единственной командой из России, которая выигрывала дважды состязания Robocup за 22 года проведения конкурса.

До этого команда участвовала четыре раза в конкурсе Robocup. В 2017 году ребята заняли третье место в Японии и первое место в Таиланде. В этом году команда заняла второе место на конкурсе в Италии.

Напомним также, что в прошлом году российские школьники завоевали сразу пять золотых медалей, одно серебро и две бронзы на Всемирной олимпиаде робототехники в Коста-Рике

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Робототехника
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