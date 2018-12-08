Знак «Шипы» перестал быть обязательным для установки на автомобилях

Москва, , 07:29 — REGNUM В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 декабря, вступает в силу постановление об отмене обязательной установки на автомобили знака «Шипы», если данный автомобиль оснащен соответствующими покрышками. Об этом сказано на сайте ГИБДД.

Напомним, что постановление об отмене обязательной установки знака «Шипы» было подписано председателем правительства России Дмитрием Медведевым 29 ноября 2018 года. 1 декабря оно было официально опубликовано и через семь дней вступило в силу.

Стоит отметить, что обязанность вешать на автомобиль знак «Шипы», если он оснащен шипованной резиной была установлена в 2017 году. С Самого начала это нововведение вызвало много вопросов. Инициаторы установления данного правила утверждали, что знак необходим, так как он предупреждает автомобилиста, что перед ним едет автомобиль на шипованной резине, а значит его тормозной путь будет короче.

Однако большинство экспертов в этой области указали, что в современном автомобиле тормозной путь не зависит от того, шипованная у него резина или нет. Тормозной путь автомобиля зависит от конструкции транспортного средства, степени его загруженности, наличия современных электронных систем, способствующих торможению или стабилизации. Шипованная резина тут не играет практически никакой роли. А вот установка этого знака на заднее стекло автомобиля зачастую ограничивало обзор.