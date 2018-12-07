Уральский политтехнолог Устинов не сумел выйти из СИЗО

Екатеринбург, , 21:17 — REGNUM В Екатеринбурге политтехнолог Александр Устинов так и не сумел покинуть следственный изолятор. Свердловский областной суд не стал менять ему меру пресечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Таким образом, под арестом он пробудет минимум до 25 января.

Напомним, арестован он был 1 декабря. Меру пресечения избрал Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга.

Александр Устинов был задержан 20 ноября по заявлению завода «Вентпром». Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Примечательно, что спустя больше недели после задержания обвинение ему так и не предъявлено.

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