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Уральский политтехнолог Устинов не сумел выйти из СИЗО

Общество

Мера пресечения оставлена прежней

Екатеринбург, 7 декабря 2018, 21:17 — REGNUM  В Екатеринбурге политтехнолог Александр Устинов так и не сумел покинуть следственный изолятор. Свердловский областной суд не стал менять ему меру пресечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Таким образом, под арестом он пробудет минимум до 25 января.

Напомним, арестован он был 1 декабря. Меру пресечения избрал Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга.

Александр Устинов был задержан 20 ноября по заявлению завода «Вентпром». Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Примечательно, что спустя больше недели после задержания обвинение ему так и не предъявлено.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский политтехнолог Устинов обжаловал свой арест

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