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89% бедных в Италии уверены, что разбогатеть не удастся

Общество

Институт социально-экономических исследований опубликовал неутешительные данные опроса

89% бедных в Италии уверены, что разбогатеть не удастся
Кристобаль Рохас. Бедность. 1886 год

Рим, 7 декабря 2018, 15:57 — REGNUM  89% граждан Италии с низкими зарплатами уверены, что их экономическое положение не изменится, и стать обеспеченными им не удастся, сообщает La Repubblica в пятницу, 7 декабря, со ссылкой на данные института социально-экономических исследований Censis.

Аналогичным образом 96% граждан с низким уровнем образования уверены, что ситуация для них не изменится.

Лишь 23% опрошенных сказали социологам, что их социально-экономическое положение — лучше, чем у их родителей.

«Это обратная сторона итальянского чуда: мечта превратилась в кошмар», — цитирует издание главу Censis Массимилиано Валерии. По заключению экспертов, «ключевой структурный процесс нынешней ситуации — отсутствие индивидуальных и коллективных перспектив роста».

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Политическая жизнь Италии
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