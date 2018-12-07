В Санкт-Петербурге открылся первый капсульный отель

Санкт-Петербург, , 15:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге распахнул двери для посетителей первый в городе капсульный отель Aerosleep. Он открылся в общей зоне централизованного пассажирского терминала аэропорта «Пулково». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» 7 декабря, дизайн отеля выполнен в футуристическом стиле.

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13 индивидуальных капсул, в которых ожидающие рейса пассажиры смогут отдохнуть перед перелётом или во время стыковочных рейсов, напоминает каюты фантастических космических кораблей. Спальное место рассчитано для комфортного размещения двух взрослых и ребёнка.

Гостям предоставляются подушки, одеяла и одноразовое постельное белье. Также здесь есть сейф, часы-будильник, USB порт и розетка для зарядки устройств, а также бесплатный Wi-Fi.

Промо-тариф на размещение составляет 190 рублей в час. Пребывание детей до 10 лет в одной капсуле с взрослыми бесплатно. Оплатить стоимость услуг отеля можно банковской картой.

Напомним, в Москве первый капсульный отель появился В 2013 году. Sleepbox Hotel находится на 1-й Тверской-Ямской улице, рядом с Белорусским вокзалом. Место выбрано неслучайно — вокзал связан с аэропортом «Шереметьево» аэроэкспрессом, что удобно для гостей.