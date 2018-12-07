В Госдуме отрицающим рэп советуют слушать Лепса

Москва, , 15:02 — REGNUM Глава комитета Госдумы по делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР) вступил против отмены концертов рэперов и заявил о готовности защищать исполнителей музыки этого направления и их поклонников, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

«Я лично готов защищать и рэперов, и их поклонников. Писать запросы, обращения в Генпрокуратуру, продвигать их на госканалы. И не только их: любых людей, кто занимается творчеством», — отметил Дегтярев.

Тем, кто не понимает рэп, парламентарий посоветовал слушать поп-музыку.

«А те, кто не понимают эту культуру — не слушайте рэп просто. Слушайте Лепса с его вечной рюмкой водки на столе», — указал депутат.

Кроме того, Дегтярев напомнил, что свое время рок запрещали, загоняли рокеров в подвалы, а сегодня рок стал огромной частью музыкальной культуры.

Вместе с тем в МВД заявили о том, что никаких указаний об отмене концертов рэп-музыкантов в регионах центральный аппарат МВД России не давал.

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