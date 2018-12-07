Строители и архитекторы вступились за знаковые объекты Екатеринбурга

Екатеринбург, , 15:00 — REGNUM В архитектурно-строительном сообществе Екатеринбурга не согласились с главой свердловского минстроя Михаилом Волковым в том, что в городе нет знаковых объектов. Своё видение эксперты изложили корреспонденту ИА REGNUM.

Министр ранее заявил, что в Екатеринбурге нет таких «открыточных» архитектурных объектов, которые могли бы символизировать город.

По мнению гендиректора компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, в Екатеринбурге есть несколько объектов, которые могут претендовать на такой статус. «Без ложной скромности, «Екатеринбург-Арена», — мгновенно ответил Уфимцев корреспонденту ИА REGNUM (объект как раз построен «Синарой»). «Башня Исеть, Башня Высоцкий, Дом Севастьянова — на всех открытках! Ельцин Центр… Можно бесконечно продолжать этот список!» — уверен строитель.

Заступился за городскую архитектуру и глава «ЛСР Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий. «Я вижу знаковые объекты. У каждого своё восприятие. Полно их!» — считает руководитель. В качестве примера строитель привел строящуюся штаб-квартиру Русской медной компании. «Подобного здания в России нет! Это действительно украшение города», — заявил Крицкий корреспонденту ИА REGNUM. «Екатеринбург-Арена» — чем не знаковый объект?» — присоединился к разговору гендиректор компании «Стройтэк» Владимир Копылов. Крицкий согласился с коллегой.

Поддержали Екатеринбург и уральские архитекторы Рамиль Валиахметов и Эдуард Кубенский. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM эксперты заступились за башню «Исеть», которая, по их мнению, имеет право называться знаковым объектом.

Напомним, глава областного минстроя Михаил Волков призвал создать в Екатеринбурге по-настоящему знаковый объект к 300-летию города. «У нас нет «открыточных» объектов, которые могли бы символизировать город», — сокрушается чиновник. Таким объектом мог бы стать Храм на воде, считает Волков.

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