Рэпера Soulja раскритиковали за продажу китайских игровых консолей

Чикаго, США, , 14:49 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Soulja запустил продажу собственной линейки игровых консолей, сообщает Polygon. На рэпера сразу обрушился шквал критики и обвинений в недобросовестном ведении бизнеса.

На продаже «собственных» консолей рэпер заработал уже $250 тысяч менее чем за сутки. Однако ряд цифровых магазинов, включая Shopify, отказались распространять продукцию Soulja. Рэпер посчитал это личным оскорблением и обвинил руководителей магазинов в расизме. Пользователи тут же отреагировали на заявление артиста и раскритиковали его. Soulja пока никак не отреагировал на сообщения недовольных геймеров.

«Дело не в том, что ты темнокожий, а в том, что ты продаёшь китайский и уже не новый продукт с кучей игр, для которых требуется лицензия», — пишет ASVP.

«Мне понравилось, как он сказал «моя консоль», как будто он правда хоть что-то для этого сделал», — пишет SpoonyTech.

«Так у него ещё и хватило наглости продавать это за $200, когда приставку можно купить за $6.50», — пишет Shesty.

Эксперты полагают, что Soulja продаёт китайские консоли, которые можно приобрести на Aliexpress за гораздо меньшую цену. Производителем приставки значится Anbernic — фирма, распространяющая свои товары при помощи Aliexpress. Также журналисты высказали сомнение в том, что указанные в описании консоли игры являются лицензионными.

Напомним, что ДеАндре Уэй, более известный как рэпер Soulja Boy Tell’em, или просто Soulja стал особенно известен в 2007 году, когда его сингл «Crank that» занял первое место в Billboard Hot 100. Таким образом, певец стал самым молодым исполнителем, который когда-либо занимал первую строчку этого чарта. Пользователи считают, что продажей игровых консолей, он пытается снова вернуть себе популярность.

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