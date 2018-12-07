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«Суррогат вместо красной икры!» — как перед Новым годом травят ростовчан

Общество

Интернет-пользователи удивляются, почему торговцам, продающим товар сомнительного качества, надзорные органы позволяют распространять продукцию?

Ростов-на-Дону, 7 декабря 2018, 11:40 — REGNUM  Ростовчане жалуются на мошенников, которые в преддверии Нового года продают суррогат вместо красной икры. Просят за баночку недорого — 250 рублей, что и подкупает горожан.

«Не попадитесь на удочку мошенников! Купили недавно красную икру двух разных видов на остановке «Поликлиника 16» по цене 250 рублей за баночку. Придя домой и открыв одну из банок, очень удивились, обнаружив там ненатуральную красную икру, а подобие суррогата, ибо настоящая икра так выглядеть не может. Напоминает какой-то рыбий жир в желатиновой оболочке. Даже коты отказываются это есть», — написал горожанин.

Интернет-пользователь отметил, что подобная точка находится в районе Северного рынка, а также Центрального района (на проспекте Будённовском).

Комментаторы удивляются, почему надзорные органы до сих пор не проводят рейды и позволяют распространять опасную для здоровья продукцию.

Также пользователи соцсетей отмечают, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».

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Розничная торговля
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