Обвиняемый в вооружённом нападении на школьников Перми подросток извинился

Пермь, , 12:06 — REGNUM В Перми во время судебного заседания подросток, который обвиняется в вооружённом нападении на учеников четвёртого класса и их педагога, извинился. По словам адвоката, его подзащитный раскаялся и принёс извинения потерпевшим, законным представителям потерпевших, своим родителям, своей семье, учителям, пострадавшему учителю и администрации школы, сообщает издание «Коммерсантъ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января 2018 года утром двое вооружённых ножами подростков проникли в здание школы № 127 и во время урока напали на учеников начального звена и их учителя. В результате ЧП госпитализировали 12 человек, в том числе и самих подростков. Ими оказались ученик десятого класса и бывший ученик этой же школы.

В рамках уголовного дела проведена экспертиза, по итогам которой один обвиняемый в резонансном преступлении признан невменяемым. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство, а фигурант отправлен на лечение.

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В отношении второго подростка в октябре начался суд. Парня обвиняют в разбое, умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, а также покушении на убийство двух и более лиц. Потерпевшими проходят 30 человек: раненые подростки, учитель и также ученики всего класса, на который совершенно нападение.

Судебные заседания проходят в здании Мотовилихинского районного суда Перми. Процесс осуществляется в закрытом режиме, поскольку обвинение предъявлено несовершеннолетнему.

По данным информресурсов, отец одного из учеников четвертого класса, присутствовавший на заседании, отметил, что парень раскаялся и извинился, но отвечать на вопросы о том, что им двигало при совершении такого преступления, не стал.

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