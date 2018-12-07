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Исследование: около 50% американцев имеют родственника, сидевшего в тюрьме

Общество

Многие граждане США приговаривались к кратковременным срокам заключения

Вашингтон, 7 декабря 2018, 09:02 — REGNUM  По данным исследования, проведенного Корнелльским университетом, порядка 50% всех американцев имеют близкого родственника, сидевшего в тюрьме, сообщает 7 декабря Al Arabia.

Доклад был опубликован в контексте заявления президента США Дональда Трампа о снижении срока заключения за некоторые преступления, в частности за продажу наркотиков.

Исследование было проведено посредством телефонного опроса летом 2018 года. Эксперты обзвонили 4 тыс. 41 человека. Эксперты считают, что кратковременные сроки тюремного заключения могут разрушительно влиять на судьбу человека, поэтому следует подумать об альтернативных наказаниях.

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Культура и общество США
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