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В Индии загрязнение воздуха в 2017 году привело к гибели 1 млн человек

Общество

Данный показатель составил 12,5% от общего числа смертей в стране

В Индии загрязнение воздуха в 2017 году привело к гибели 1 млн человек
Загрязнение воздуха

Нью-Дели, 7 декабря 2018, 08:01 — REGNUM  По данным исследования, опубликованного в журнале Lancet Planetary Health, в Индии из-за загрязнения воздуха в 2017 году умерли 1 млн 240 тыс. человек, сообщает 7 декабря Al Jazeera.

Данный показатель составил 12.5% от общего числа смертей в стране. 51% умерших были моложе 70 лет. Порядка 480 тыс. человек скончались из-за использования загрязненных ингредиентов в пище.

Столица Индии Нью-Дели больше остальных городов подверглась воздействию крошечных ультрадисперсных частиц, проникающих глубоко в легкие и вызывающих серьезные проблемы для здоровья.

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Техногенные загрязнения окружающей среды
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