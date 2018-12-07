Москва, , 07:22 — REGNUM Сегодня, 7 декабря, президент России Владимир Путин вручит премию Русского географического общества (РГО). Торжественная церемония вручения премии состоится в Кремле, сообщается на официальном сайте.

Вручение премии состоится по нескольким номинациям. Награду в одной из номинаций вручит председатель попечительского совета РГО Владимир Путин.

Также пройдёт награждение победителей ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна».

Справка ИА REGNUM :

Русское географическое общество было основано по приказу императора Николая I в 1845 году. 18 августа (6 августа по старому стилю) 1845 года император утвердил временный устав РГО. В настоящее время президентом РГО является министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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