Новый корпус детской краевой больницы в Краснодаре построят за 6 млрд руб

Краснодар, , 20:16 — REGNUM Строительство нового корпуса Краснодарской детской краевой больницы начнется в 2019 году, завершить его планируют в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации края 6 декабря по итогам визита на выделенную под строительство площадку вице-губернатора Анны Минковой и главы краевого минздрава Евгения Филиппова.

Разместится новый корпус детской больницы на участке в 2,4 га. Проект предполагает оборудование 425 коек, создание новых отделений. Стоимость строительства корпуса оценивается в 6 млрд рублей. В новом корпусе планируют принимать детей не только из Краснодарского края, но и других российских регионов.

«Корпус позволит оказывать тяжело больным детям высокотехнологичную помощь, которой раньше в крае не было, например, провести пересадку костного мозга. Этот проект будет реализован совместно с федерацией на условиях софинансирования. По сути, за три года мы построим и сдадим новую детскую краевую клиническую больницу», — отметила вице-губернатор.

Сегодня Краснодарская детская краевая больница располагает 826 койками в 18 клинических отделениях, имеет реанимационное отделение на 24 койки и отделение реанимации и интенсивной терапии на 12 коек. В состав больницы входит перинатальный центр на 130 коек и 12 отделений. Ежегодно в больнице проходят полный курс стационарного лечения более 20 тысяч детей, проводится более 11 тысяч оперативных вмешательств.