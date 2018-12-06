Автор проекта Свердловской филармонии: «Снос жилого дома — это не ко мне»

Екатеринбург, , 13:53 — REGNUM Разработчик проекта нового зала для Свердловской филармонии Кристос Пассас не может отвечать за возможный снос жилого дома для новой постройки. Об этом представитель британского бюро Zaha Hadid Architects заявил на своём мастер-классе в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Что касается этого жилого дома, то это больше вопрос к нашему заказчику» — заявил Пассас. Специалист напомнил, что выступает в качестве архитектора, к тому же о самой проблеме он узнал только два дня назад. «У нас пока нет решения», — добавил автор проекта.

Тем не менее команда Свердловской филармонии «заслуживает новый дом, играть в котором будет честью», считает архитектор.

Напомним, новый зал для областной филармонии хотят построить на месте жилого дома. В мэрии Екатеринбурга заблаговременно не предупредили жильцов, тем самым допустив скандал. Прокуратура города вынесла предостережение в отношении администрации города. По данным ведомства, в мэрии не должным образом провели общественные обсуждения, где мнение жильцов было учтено не в полной мере.

Добавим, проект уже поддержал министр культуры России Владимир Мединский.

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