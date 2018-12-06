ЗСД в Петербурге перекроют для проезда кортежей глав СНГ

Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM Компания «Магистраль Северной Столицы» (МСС), управляющая Западным скоростным диаметром (ЗСД) в Санкт-Петербурге, предупредила водителей о частичных перекрытиях движения вечером 6 декабря в связи с международными саммитами.

Ограничения коснутся южного направления ЗСД, с помощью которого доступна быстрая транспортная связь центра города с аэропортом «Пулково». Движение в северном направлении будет идти в обычном режиме.

Как говорится в сообщении МСС, ориентировочно в течение часа после 21:45 мск ожидается отъезд делегаций участников заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встречи лидеров стран СНГ.

«В связи с проездом кортежей по Западному скоростному диаметру планируется закрытие силами ГИБДД движения по ЗСД в южном направлении на участке от наб. Макарова до КАД (Юг). Транспорт, следующий в период снятия движения с Севера, будет направляться на съезд на наб. Макарова», — отметили в МСС.

Будут закрыты четыре заезда на ЗСД в южном направлении: с набережной Макарова, с набережной реки Екатерингофки, с Благодатной улицы и с Автомобильной улицы.

В компании извинились за возможные неудобства и предложили пользоваться навигационными сервисами. Однако петербургские водители жалуются на то, что навигаторы GPS/ГЛОНАСС сегодня показывают неверные спутниковые данные.

Как предполагают петербуржцы, уже не раз сталкивавшиеся с такой ситуацией в дни различных форумов и визитов первых лиц, искажением навигационных данных занимаются органы безопасности.

Кроме того, из-за предстоящих встреч вип-персон уже наблюдаются затруднения на внутреннем кольце КАД после съезда на Пулковское шоссе и в центре города.