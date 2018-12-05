В Дагестане в 2018 году похитили газа на 1,5 млрд рублей

Махачкала, , 09:11 — REGNUM Ущерб от хищения газа и незаконных врезок в Дагестане за первые десять месяцев 2018 года достиг почти 1,5 млрд рублей. В правоохранительные органы за этот период подано более 4,3 тысячи заявлений: почти 3,8 тысячи в отношении физических лиц, более 500 — юридических, сообщили ИА REGNUM 5 декабря в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Махачкала».

Отмечается, что по материалам компании было возбуждено лишь 150 уголовных дел и 441 административное. По более чем трем тысячам заявлений уведомления о результатах рассмотрения от правоохранительных органов так и не поступили. В 2019 году компания совместно с правоохранительными органами намерена продолжить проводить рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению самовольных подключений.

Напомним, в конце ноября 2018 года президент России Владимир Путин поручил немедленно принять меры по пресечению хищений электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов в Дагестане. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и генеральный прокурор страны Юрий Чайка назначены ответственными за исполнение данного поручения.

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Как сообщало ИА REGNUM за первые девять месяцев 2018 года в Дагестане также было выявлено более двух тысяч фактов энерговоровства. Незаконно за этот период было потреблено 26 млн кВт. ч электроэнергии. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2017 года уровень потерь в сетях снизился почти на 3%.

В отношении 18 физических и юридических лиц, чьи хищения нанесли ущерб на сумму от 250 тыс. рублей и выше, решается вопрос об уголовном преследовании. Ещё 147 неплательщиков привлечены к административной ответственности.

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