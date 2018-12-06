Сотни студентов из десятков стран помогут защитить экологию Китая

Куньмин, Китай, , 06:45 — REGNUM Более 170 студентов и учащихся из более, чем 30 стран присоединились к учителям колледжей и студентам в провинции Юньнань на юго-западе Китая в деле защиты экологии, сообщает 5 декабря агентство Синьхуа.

Волонтеры провели ряд мероприятий возле озера Эрхай в городе Дали 5 декабря, призвав большее количество молодых людей обратить на экологические проблемы этого живописного озера.

По информации Юньнаньского провинциального комитета Коммунистической молодежи, иностранные добровольцы из России, Индии, Казахстана и Таиланда займутся посадкой деревьев, изготовлением поделок и походами в горы.

Отметим, что Китай активно ведет политику борьбы за экологию в крупных промышленных городах, а также сохранение нетронутых девственных пейзажей, создавая национальные парки, где под защиту подпадает флора и фауна, а также водные ресурсы страны.

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