Главный аэропорт Сахалина получил имя Антона Чехова

Южно-Сахалинск, , 06:14 — REGNUM Главная воздушная гавань Сахалинской области получила имя Антона Чехова. Помимо Антона Павловича, жители островного региона голосовали за Ивана Крузенштерна и Геннадия Невельского, но эти имена набрали меньшее количество голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За присвоение аэропорту Южно-Сахалинска имени писателя, который некоторое время жил и работал на острове, а в 1891 — 1893 годах написал знаменитую книгу «Остров Сахалин», проголосовали 40% жителей региона. Русский мореплаватель адмирал Иван Крузенштерн — он набрал 20% голосов. Другой российский адмирал, исследователь Дальнего Востока Геннадий Невельской набрал 38% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, главную воздушную гавань Камчатского края назовут в честь мореплавателя Витуса Беринга, который провел две Камчатские экспедиции. Его имя уже носит Берингов пролив.